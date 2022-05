Javier Hernández Chelico

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Viernes 20 de mayo de 2022, p. 8

Julia González tuvo sus primeros contactos con la música de manera singular: “desde muy chiquita fui cercana a la música por la relación con mi papá y de los seis a los 12 años estuve en el Coro de Niños y Jóvenes Cantores de la Nacional de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); después tomé clases particulares de canto con Gabriela Rodríguez –de los folcloristas– Nina Galindo, Betsy Pecanins y algunos cursos con Iraida Noriega y Lety Servín”, señala Julia González, hija del músico Roberto González, autor de El huerto, fallecido el año pasado.

A los 16 años Julia acompaña a Roberto González con voz y guitarra; posteriormente, participó con Betsy Pecanins en Ave Phoenix y desde hace algún tiempo forma parte de La Juerga: “que es una especie de homenaje a Roberto González y sus canciones. Queremos seguir cantando lo que él dejó; ya estuvimos en Los Pinos, también en la Magdalena Contreras y en otros lugares con estas canciones. El reportorio de La Juerga son las piezas que a Roberto más le gustaba tocar”. Por una decena de años padre e hija se presentaron como dueto y en ocasiones invitaban a La Juerga al escenario, por lo mismo este sexteto se sabe el repertorio del cual interpretan canciones como El huerto, Flor, El gato. Ese tipo de rolas, como más roqueras; son dos partes en los conciertos: una, es más hacía las jaranas y el son jarocho, la otra, es la roquera , menciona Julia.

La Juerga es sólo parte de la herencia artística dejada por Roberto a Julia quien al entrar en detalles destaca: “Aprendí muchísimo de él porque compartimos demasiado tiempo profesionalmente –a los cinco años grabé con él la primera vez. Y como diez años estuvimos juntos regularmente. Entendí mucho, tanto de los espacios, hasta cómo tratar con las personas y con los músicos. Siempre cantábamos a dos voces y asimilé mucho esa parte de cómo hacer los acompañamientos, de cómo hacer una segunda voz. Y las letras de las canciones es algo que a mí me gusta mucho: las disfruto y me sorprende que hay rolas que son de hace 30-40 años y, ahora, cuando las toco me siguen pareciendo vigentes; también esa trascendencia de la composición la disfruto”.