Pablo Espinosa

Periódico La Jornada

Viernes 20 de mayo de 2022, p. 7

Bastan tres acordes para afirmar: ¡Vangelis!

Pocos compositores en toda la historia de la música han conseguido tan inusual logro.

Si escuchamos dos compases de Mozart, sabemos de inmediato que se trata de él.

Pero no sucede con todos. Es más, hay quienes si no son los cinco primeros compases de su Quinta Sinfonía, no lo reconocen de inmediato: Beethoven.

Evángelos Oydyssías Papathanassiou, quien pasó a la historia con el nombre de Vangelis, es el creador de un sonido. He ahí su virtud mayor.

Por eso la gente lo reconoce en los primeros tres acordes.

Vangelis es creador de un estilo, personalísimo, original, único.

Su sonido crea atmósferas, edifica ambientes, dibuja paisajes sonoros, plantea pasajes donde el escucha siente, tiembla, se estremece de placer y de poesía.

Sonido poético. Ese es Vangelis.

Otra de las cualidades que distinguen a compositores que son gigantes, es su condición de inclasificable.

Porque Vangelis ni es autor de música electrónica ni creador de ambient ni mucho menos autor de grandes éxitos.