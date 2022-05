Afp

Periódico La Jornada

Viernes 20 de mayo de 2022, p. 4

Los Ángeles., Una escritora que tituló su obra Cómo asesinar a tu esposo está siendo juzgada en Estados Unidos por... la muerte de su esposo.

Este caso tiene todas las características de un clásico de la ficción detectivesca: un enorme pago del seguro, un sospechoso impecable que alega sufrir de amnesia, un arma desaparecida e imágenes de vigilancia que parecen haber capturado al culpable con las manos en la masa.

Pero para la novelista Nancy Crampton Brophy no se trata de la trama de su último libro, sino de la vida real en un tribunal de Oregón.

La autora de la saga titulada Wrong Never Felt so Right (Lo incorrecto nunca se sintió tan bien), que incluye The Wrong Husband (El esposo equivocado) y The Wrong Lover (El amante equivocado), está acusada de disparar a Daniel Brophy con una pistola cuyo cañón, ahora desaparecido, compró por eBay.

Los fiscales afirman que la escritora, de 71 años, tenía dificultades para pagar su hipoteca, pero mantenía varias pólizas de seguro de vida por las que cobraría un total de 1.4 millones de dólares en caso de que su marido falleciera.

Me iba mejor financieramente cuando Dan estaba vivo que muerto , expresó cuando subió al estrado en Portland esta semana, informó el diario The Oregonian.

“¿Te preguntaría dónde está la motivación? Un editor se reiría y diría: ‘Pienso que necesitas trabajar más en esta historia, tienes un gran agujero en ella’.”

El fiscal Shawn Overstreet informó que imágenes tomadas por cámaras de seguridad demuestran que la minivan de Crampton Brophy estaba en las afueras del Instituto Culinario de Oregón el 2 de junio de 2018 a casi la misma hora que su esposo fue asesinado en uno de los salones de clase.