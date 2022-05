González Cepeda ejemplificó que los registros RSCO-INAC-0177-302-009-007, RACO- FUNG-0325-002-009-022 y RSCO-HEDE-0222-414-013-049 fueron autorizados por la Comision Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para uso agrícola , no para uso doméstico, pero en las tiendas de autoservicio y en línea se comercializan como si fueran para el hogar y el jardín . Esto confirma el nivel en que los plaguicidas ilegales han penetrado el mercado mexicano ante la pasividad y omisión de la Cofepris , dijo.

La venta de plaguicidas ilegales se ha extendido a tiendas de autoservicio con etiquetados irregulares, ya que tienen un registro sanitario que no corresponde a lo que comercializan, advirtió Luis Eduardo González Cepeda, presidente de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquími-cos (Umffaac).

En la investigación, se detectó que el registro RSCO-HEBE-0230-399-013-041 no existe ante Cofepris, pero con esa nomenclatura se vende un herbicida de la marca BOOM! en Home Depot en línea y en tienda, así como en Merca-do Libre.

El presidente de la Umffaac subrayó que las formulaciones para los productos del campo y del hogar son diferentes, lo que significa un riesgo para los usuarios. Además, el formato de la etiqueta no cumple con lo estipulado en la norma correspondiente, no se específica el porcentaje de los ingredientes activos por separado, no reportan el cuadro de plagas ni las dosis recomendadas, entre otras cosas .

Recordó que la Cofepris ha dejado de asegurar productos ilegales, una vez que en 2017 aseguró 42 mil toneladas; en 2018 más de 3 mil 400; en 2019 fueron 298 y, en 2020, menos de la mitad, 108 toneladas.