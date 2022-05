En este concepto la recitación y la musicalización se concentra en una sola persona, que es lo original del formato, porque recito de memoria; además me acompañan Cristina Arista en el violonchelo, quien enriquecerá con sus ejecuciones los marcos musicales, a la medida de cada poema .

Son, definió, “marcos musicales hechos a la medida de cada poema, de autores latinoamericanos y mexicanos; también haré un homenaje a los que cumplen centenario este año, como César Vallejo, cuya obra más importante Trilce, celebra esa efémeride. En 2021, tuvimos el aniversario luctuoso de Ramón López Velarde y fue en esa ocasión cuando nació esta iniciativa, gracias al recital poético musical inédito, el cual me invitó a realizar el Instituto Cultural de Aguascalientes”.

Durante el concierto, donde también presentará su octavo disco, de título homónimo, me dedico a recitar poesía mientras la musicalizo, de manera simultánea, en el piano utilizando los recursos de improvisación del jazz para subrayar la trama del poema , explicó Alex Mercado en charla con La Jornada.

La versatilidad de Mercado le ha permitido encargarse de los arreglos para la obertura orquestal que dio inicio al concierto de Sir Elton John, en Chichén Itzá, al igual que unirse a Todd Clouser para presentar el concierto Cinema: Música para películas no realizadas, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, o mantener vigente el concepto, Alex Mercado Trío, desde hace 10 años.

Homenaje a César Vallejo

En el caso del homenaje a César Vallejo, “recitaré el poema III de Trilce, que habla de cuando él estaba en la cárcel, añora a su familia y se imagina a sus hermanitos visitándolo en la celda. Sin duda, los temas de la poesía son muy humanos y cubren un espectro amplio de sensaciones y sentimientos”.

Puntualizó: además este concepto es doblemente intenso, pues las personas sienten el poder de la música, en complicidad con el de la poesía, y ambas energías son un estimulante muy emotivo, porque me dejo llevar cuando interpreto y se vuelve un espectáculo muy íntimo que no requiere de estímulos visuales, si no que invita a la introspección y a verse reflejado con lo que se escucha.

La impecable técnica de Mercado lo ha llevado a los festivales de jazz más importantes, como el North Sea Jazz Festival, de Holanda; el Prambanan Jazz Festival, de Indonesia, y el Sibiu Jazz Festival, de Rumania; además se ha presentado en Francia, Gran Bretaña, Irlanda, Polonia, Singapur y Haití, o bien, en el Palacio de Bellas Artes, el Festival Internacional Cervantino o el Centro Cultural de España en México.

Poesía entre notas es el primero de varios volúmenes en los que retoma los versos de importantes escritores contemporáneos y de la historia, donde también se incluirá obra plasmada por el mismo arreglista y pianista.

Ahora, Alex Mercado presentará en el Foro del Tejedor su nuevo concepto, así como el disco donde entrelaza su talento al piano, al tiempo que se enaltece el discurso poético con el virtuosismo de la música. La cita es el 27 de mayo a partir de las 20:30 horas en el recinto ubicado en Álvaro Obregón 86, colonia Roma.