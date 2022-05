Ap

Miércoles 18 de mayo de 2022, p. 8

Nashville. El miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll Jerry Lee Lewis, el difunto cantante de country Keith Whitley y el ejecutivo musical Joe Galante se unirán al Salón de la Fama de la Música Country.

Lewis, de 86 años, apodado El Asesino, vestía una chaqueta roja con lentejuelas y zapatos blancos en el anuncio de ayer, donde fue presentado por el dúo Brooks & Dunn.

Me preguntaba si alguna vez me inducirían , dijo Lewis en la conferencia de prensa. Pero se han reconciliado y estoy muy contento y agradecido por ello .

Lewis encontró su fama inicial bajo la guía de Sam Phillips en Sun Records en Memphis, donde tocó junto a Elvis Presley, Carl Perkins y Johnny Cash en el ahora famoso Million Dollar Quartet. Su energía y ego se mostraron en sus primeros éxitos de rock como Great Balls of Fire y Whole Lotta Shakin’ Goin’ On.

A lo largo de los años, ha expresado abiertamente que lo desairaron del Salón de la Fama de la Música Country, diciendo que no podía entender que no lo reconocieran por sus discos country y su contribución al género. La Asociación de Música Country creó el salón de la fama y se encarga de la votación. Un artista de la era veterana y un artista de la era moderna son admitidos cada año, junto con una categoría rotativa de no intérpretes, músicos de grabación y compositores.

La carrera de Lewis estuvo a punto de descarrilarse por el escándalo de su matrimonio con su prima de 13 años, Myra.