Desdoble es también el primer proyecto que se desprende de las ideas, conclusiones y preguntas de ABCDESPAC, un ejercicio colectivo de reflexión que propone nuevas formas y contenidos a desarrollar desde el quehacer artístico.

Más allá de la temporalidad de las exposiciones

En entrevista, Alfonso Santiago explicó que ESPAC es una asociación que trabaja en el país sin fines de lucro con el objetivo de apoyar a los artistas a difundir y promover su práctica.

“La publicación de Libro/Proyecto es importante porque nos permite generar libros más flexibles de circulación de los proyectos, más allá de las exposiciones que se realizan en un tiempo específico, además te permite seguir hablando de la exposición, porque los libros tienen una temporalidad más amplia.

Con este proyecto, nos hemos enfocado a invitar a artistas a desarrollar un libro como si fuera un espacio de exposición.

A diferencia de los catálogos que se elaboran para las exposiciones, los títulos de la colección Libro/Proyecto no requieren que exista una exhibición, las piezas no son fotografías de muros con obras de arte, sino que las obras están pensadas para el libro y que la experiencia lectora sea como visitar una exposición, es decir, que la muestra de los objetos artísticos sucede cuando se lee el libro.

La versión en inglés de Desdoble (Unfolding) fue realizada gracias al apoyo de Stephanie Snyder, directora de Cooley Gallery, Reed College.

Actualmente, Fabiola Menchelli presenta en la galería Arróniz, en la Ciudad de México, la exposición I carry all the names I’m given, una muestra curada por Laura Orozco (coeditora del libro). La exposición muestra una serie de obras originales que surgieron en el proceso de creación de esta publicación.