Miércoles 18 de mayo de 2022, p. 4

Eileen Shakespeare es un monólogo donde se escucha a una mujer de la Inglaterra isabelina, pero cuya trayectoria vital en el espacio-tiempo teatral cruza el portal de todos los tiempos. La obra evoca el instinto, la rebeldía, la necesidad creativa y de expresión de un corazón humano que se mueve y da la batalla en las arenas movedizas de la condición humana.

La actriz y directora Guillermina Campuzano estrenará este monólogo, de la autoría del francés Fabrice Melquiot, el 26 de mayo, y permanecerá hasta el 19 de junio en el Teatro El Granero del Centro Cultural del Bosque (CCB).

Eileen Shakespeare no es un personaje, es la hipótesis de qué hubiera ocurrido con Shakespeare de haber nacido mujer. Es una voz colectiva, que ha quedado enclaustrada entre los siglos XVI y XXI –los que se superponen poéticamente en la obra–, un alma atrapada en una dolorosa no existencia: la de la escritura que no ha llegado a ser.

A partir de la premisa formulada en el ensayo Un cuarto propio, de Virginia Woolf, de volver a articular ese cuerpo de lo femenino despojado, Fabrice Melquiot retoma en la obra teatral Eileen Shakespeare la reflexión de Woolf sobre esta hermana hipotética de Shakespeare.

A propósito del estreno de la obra que produce Conexión 222, Guillermina Campuzano explica a La Jornada que desde hace cuatro años prepara este montaje que “narra el itinerario ejemplar de una mujer que nació en la época isabelina, específicamente hermana de Shakespeare, y la pregunta hipotética que surge del texto de Woolf respecto a qué hubiera pasado si William Shakespeare hubiera sido mujer.

“Sigue siendo válido preguntarse contra qué tipo de lastres culturales tiene que seguir luchando o qué espacios ha conquistado la mujer desde los tiempos de Woolf…, o de Shakespeare como dimensión del pensamiento, más allá de la verosimilitud de la fábula y de la ideología de género.”

La directora afirma que en el montaje hay un posicionamiento feminista sobre un universo femenino, ya que refleja los obstáculos que vivieron las mujeres en la época isabelina. “En esa época no había cabida para las mujeres en la escena, todos los personajes femeninos eran representados por hombres, este proyecto es para dejar de ver los escenarios dantescos de mujeres desaparecidas.