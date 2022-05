De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 18 de mayo de 2022, p. 2

Triángulos parpadeantes en el cielo nocturno sobre un barco de la Armada y una esfera que pasa junto a un avión en un abrir y cerrar de ojos fueron algunas de las imágenes mostradas a los legisladores estadunidenses ayer como parte de la primera audiencia sobre ovnis en más de 50 años, reportó The Independent.

Un número creciente de objetos no identificados en el cielo ha sido reportado en 20 años, informó ayer un funcionario del Pentágono a los congresistas, sin llegar a confirmar la presencia de vida extraterrestre.

El Subcomité de Contraterrorismo, Contrainteligencia y Contraproliferación del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aceptó el testimonio del subdirector de Inteligencia Naval, Scott Bray, y del subsecretario de Defensa para Inteligencia y Seguridad, Ronald Moultrie, quien supervisa el nuevo Grupo de Sincronización de Gestión e Identificación de Objetos Aerotransportados del Pentágono, que investiga los avistamientos frecuentes y continuos de lo que ahora llama fenómenos aéreos no identificados (UAP, por sus siglas en inglés), desde principios de la década de 2000.

El Pentágono admitió que si bien las naves estadunidenses nunca han chocado, esto casi ha sucedido en unas 12 ocasiones. Bray reveló que cuando el representante Raja Krishnamoorthi, demócrata por Illinois, le pidió que confirmara que nunca había ocurrido un accidente, señaló: No hemos tenido una colisión. Sin embargo, hemos tenido al menos 11 casi accidentes .

Krishnamoorthi luego preguntó si Estados Unidos ha detectado alguna vez señales de comunicación de algún tipo con esos objetos. Bray contestó que no; también confirmó que el país nunca ha intentado comunicarse con ellos.

Bray y Moultrie presentaron a los legisladores un video de dos avistamientos de UAP. En un video, un triángulo nítidamente definido parpadea en la vista de color verde de las gafas de visión nocturna, parte de una imagen tomada de un barco de la Marina hace unos años. Inexplicable en ese momento. Sin embargo, un avistamiento similar más reciente permitió concluir que el objeto una vez no identificado era probablemente un avión militar no tripulado estadunidense o sistema aéreo no tripulado.