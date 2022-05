Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Miércoles 18 de mayo de 2022, p. 27

Con tarifas por persona de entre 6.50 a 13.50 pesos y fija de 11.50 después de las 11 de la noche, enjambres de mototaxis cruzan las calles y avenidas de la zona de Zapotitla, en Tláhuac, que concentra el mayor número de unidades, más de 3 mil 700, de un servicio que empezó hace más de 20 años en la modalidad de ciclotaxis y mudó a unidades motorizadas sin regulación en la Ley de Movilidad y el Reglamento de Tránsito.

A éstas se suman unos 800 golfitaxis, carritos de golf eléctricos que han ido introduciendo en algunas zonas como San Juan Ixtayopan, donde una de las organizaciones que opera en esa comunidad sólo emplea esos vehículos.

Tomás Noguerón, director de Movilidad de la alcaldía, explicó que operan 35 organizaciones y se estima que hay 10 por ciento adicional de mototaxis irregulares.

Usuarios difieren en sus opiniones sobre el servicio, entre quienes lo consideran pésimo e inseguro , aunado a que no respeta sus propias tarifas, y los que dicen que es bueno, pero incómodo por la forma de conducir de algunos que no evitan baches, invaden el carril contrario y no reducen la velocidad al cruzar topes o doblar esquinas.

Para trasladarse del bosque de Tláhuac a la estación Nopalera, Josué y su esposa deben usar mototaxi porque no hay otro transporte y la mayoría, tanto la moto como la calandria, están en mal estado.