Sus interpretaciones de Carmen la situaron a un costado, incluso por encima, de las que realizó la gran diva del siglo XX, María Callas.

Una partida discreta

Berganza, mujer discreta que decidió dejar los escenarios en 2008 y que si acaso salía de su vida campestre y familiar sólo para educar a las voces del futuro, dejó escrito lo que quería que fuera su sepelio: No quiero anuncios públicos, ni velatorios ni nada. Vine al mundo y no se enteró nadie, así que deseo lo mismo cuando me vaya .

Y la familia lo respetó. Se limitaron a hacer un comunicado público, lo que provocó una ola de reacciones de sus compañeros de escenario, de sus discípulos, de sus maestros, los que todavía están vivos, y de las grandes instituciones culturales y musicales de España y el resto del mundo.

En otra de sus entrevistas, Berganza recordó: “Mi infancia y mi juventud están marcadas por la sucesión de los hechos más trágicos de nuestro siglo: las guerras. La guerra civil española. La segunda guerra europea, la posguerra o guerra fría, pudieron influir en mi joven vida dejando en ella una visión pesimista de la existencia y del mundo: odio, rivalidad, destrucción y muerte.

“Pero hubo siempre junto a mí una noble figura que cuidó de entregarme otra visión del mundo: optimista, bella, esperanzadora. Fue mi padre. De su mano y en sus brazos pasé innumerables horas en la contemplación de las obras del Museo del Prado, en mi Madrid natal. Madrid, que mis ojos de niña ven todavía envuelto en una aura de hermosura y grandeza, guardaba para mí –junto a aquella figura venerable– el germen de mi vocación artística”.

Y ahora Madrid, y el resto de España, la despidió con enorme pesar, con sentidos comunicados de pésame de instituciones como el Teatro Real, el Círculo de Bellas Artes, el Teatro de la Zarzuela y un sinfín de centros culturales.