nte la negativa del gobierno estadunidense de convocar y recibir a todos los jefes de Estado y de gobierno de los países del continente –a lo que está obligado– en la ya cercana Cumbre de las Américas (junio), el presidente López Obrador acertadamente califica esa actitud cavernaria de rémora de política intervencionista que lleva más de dos siglos , es decir, desde que a James Monroe (1823) se le ocurrió la brillante idea colonial de que sólo los gringos son amos y señores del hemisferio occidental, y de pasadita del resto del planeta, mientras el resto debe agacharse.

Tal negativa motiva a López Obrador a dejar en claro que aún no se resuelve sobre la participación en la cumbre de Los Ángeles, pues planteamos que no se excluya a nadie; bus-camos la unidad de toda América y sentimos que no debe haber confrontación, que aún con las diferencias debemos dialogar y hermanarnos todos los americanos; el gobierno de Estados Unidos tiene que decidir sobre esto, porque es un asunto de derechos humanos y tiene que ver con la soberanía y la independencia de los pueblos, con la no intervención y la autodeterminación de cada país; queremos que se invite a todos, esa es la postura de México .

El mandatario subrayó: si se excluye (a Cuba), si no se invita a todos, va a ir una representación del gobierno de México, pero no iría yo . ¿Sería un mensaje de protesta?, preguntaron los colegas, y la respuesta fue contundente: no quiero que siga la misma política en América y quiero, en los hechos, hacer valer la independencia, la soberanía y manifestarme por la fraternidad universal. Nadie tiene el derecho de excluir .

Treinta y cinco naciones, con sus cerca de mil millones de habitantes, forman parte del continente americano, pero los gringos, con su ínfula hegemónica, aseguran que sólo ellos deciden y los demás acatan sin chistar, porque, dicen, la soberanía y la reivindicación de los pueblos latinoamericanos no pasa de ser retórica, aunque cierto es que algunos gobiernos genuflexos les hacen creer que tienen razón y reivindican su condición de patio trasero.