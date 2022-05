Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Miércoles 11 de mayo de 2022, p. 7

El actor Rodrigo Murray convive en el escenario con Leonardo da Vinci para protagonizar un juego teatral de transformaciones y desdoblamientos en el tiempo , que se desarrolla en un monólogo y desmitifica al genio renacentista, creador de La Gioconda o Mona Lisa.

A lo largo de hora y cuarto, en Leonardo, Murray, quien actúa, dirige y produce la puesta, se acompaña de una escultura monumental creada por Sebastián (titulada Leonardo 4), la cual se desenvuelve y nos lleva de un lado para otro, así como yo juego con el tiempo y voy a la Italia de finales de 1400 a principios de 1500, hasta el México convulso del siglo XXI , explicó en entrevista con La Jornada.

Es un viaje en el tiempo, en el que no sólo desdoblo la pieza artística, sino me apoyo en tres momentos históricos de la vida de Da Vinci, los cuales divido en fragmentos para contar parte de la vida de Rodrigo. Estos puntos en común, tanto de Leonardo como de Rodrigo, confluyen en el fracaso .

Murray puntualizó: Hemos sido educados para ser exitosos, triunfar, pero nunca nos orientaron pensando que para tener éxito hay que fracasar muchas veces. Precisamente, retomo tres momentos de Leonardo, donde parece mentira, pero también fracasó, lo cual lo vuelve un ser de carne y hueso. Es decir, desmitificamos la figura del genio renacentista, de esa única versión que se tiene de él como el más grande inventor de todos los tiempos .

Leonardo también era un hombre que sonreía, amaba y se equivocaba, pero el punto de incidencia entre uno y otro tiene que ver con el asunto del fracaso .

Un hombre fascinante

Justamente, contó el actor, este año se cumplen 570 años del nacimiento de Da Vinci, quien me maravilla y fascina, pues intentó volar y no pudo; buscó sumergirse en los canales de Venecia y quiso detener el paso del tiempo para lograr la inmortalidad y tampoco pudo. Estudió el comportamiento del corazón para que no se detuviera; en fin hay tantas cosas que no pudo hacer e impresionantes las que sí logró .