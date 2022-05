▲ Para Enrique Metinides, la imagen de nota roja es fugaz, si no disparas a tiempo, se va para siempre . Foto Notimex

Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Miércoles 11 de mayo de 2022, p. 3

El legendario fotoperiodista Enrique Metinides, maestro de la oportunidad al capturar el momento en que el infortunio se ceba en la fragilidad humana, falleció la mañana de ayer a los 88 años.

Sus restos mortales fueron velados en la sucursal Félix Cuevas de la agencia Gayosso.

El pasado 29 de abril se difundió en redes sociales de paramédicos que Metinides había sufrido una lesión grave en la cabeza tras una caída y por ello entró a quirófano.

Durante medio siglo, el fotógrafo impactó en la prensa mexicana con sus imágenes de nota roja sobre hechos de violencia y tragedia. En el mundo artístico se le atribuyen semejanzas con parte de la obra del creador del pop art Andy Warhol.

Su trabajo fue exhibido con éxito en galerías de todo el mundo. En 2007, sus imágenes provocaron fascinación y sorpresa en Nueva York en la muestra de la galería Anton Kern en tributo a los 50 años de trabajo de Metinides viajando a bordo de las ambulancias de la Cruz Roja mexicana como parte de su labor para el diario La Prensa. En ese tiempo captó el instante preciso de la tragedia, del drama, del horror que puede brotar a la vuelta de cualquier esquina de una gran urbe.

A raíz del libro El teatro de los hechos, editado por Fabrizio León y Alfonso Morales en 2000 con el apoyo del entonces Gobierno del Distrito Federal, la obra de Metinides se valoró en espacios artísticos internacionales. A partir de entonces su obra se presentó con éxito en Europa y Estados Unidos, aunque siempre a manera de síntesis , dijo Mauricio Marcín, curador de Historias gráficas, exposición que en 2006 se presentó en la Universidad del Claustro de Sor Juana.

Su obra también se exhibió en 2010 en el Museo Andy Warhol, en Pittsburg, en la exposición Maimed in Mexico: The Early Car Crash Photographs of Enrique Metinides (Mutilados en México: Tempranas fotografías de accidentes automovilísticos de Enrique Metinides). Según la curaduría de Eric Shiner, existen semejanzas entre las imágenes de este fotógrafo mexicano y las pinturas de la serie Car Crash, de Andy Warhol.

El maestro de la oportunidad nació en la Ciudad de México en 1934, de padres griegos y bajo el nombre de Jaralambos Metinides Tsironides. A los nueve años de edadrealizó las primeras fotografías de accidentes. A los 12 años empezó a tomar fotos en una delegación de la policía capitalina y desde 1950 se dedicó de manera profesional a la fotografía de nota roja. Desde entonces tuvo el apodo de Niño.