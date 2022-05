C

on motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se celebra cada 3 de mayo desde 1993 –a fin de concientizar sobre la importancia de la libertad de prensa en una sociedad democrática y debatir sobre los desafíos que enfrenta el ejercicio periodístico en las nuevas realidades digitales, así como en contextos de violencia e intolerancia–, me lleva a reflexionar acerca de los límites de la libertad de expresión y el respeto a la forma de pensar ­diferente.

Por ello viene a mi memoria lo que Karl Popper denominó la paradoja de la tolerancia, si una sociedad es ilimitadamente tolerante, su capacidad de ser tolerante finalmente será reducida o destruida por los intolerantes. En este sentido, el autor plantea que, aunque parece paradójico, para mantener una sociedad tolerante, la sociedad tiene que ser intolerante con la intolerancia. Por su parte, John Rawls plantea en su Teoría de justicia, que una sociedad justa tiene que tolerar al intolerante, o si no, la sociedad podría volverse intolerante, y por ello injusta. Aun así, Rawls también insiste, como Popper, en que la sociedad debe restringir la libertad de personas y sectores que son intolerantes, cuando razonablemente el resto de la sociedad tolerante crea que por su propia seguridad y de las instituciones que garantizan la libertad están en peligro. Es decir, en un Estado constitucional de derecho como el nuestro, los límites constitucionales deben prevalecer en beneficio de una mayor protección de derechos humanos, considerando también la alarmante situación que padecen los periodistas en nuestro país.