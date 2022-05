De Los Corresponsales

Periódico La Jornada

Martes 10 de mayo de 2022, p. 25

Al menos 150 integrantes de diversos colectivos marcharon ayer nuevamente en Monterrey, Nuevo León, en repudio al incremento de las desapariciones y asesinatos de mujeres; exigieron justicia y que las autoridades pongan freno a la violencia de género.

Feliz Día de las Madres, cuando no falte ninguna ; no somos una, no somos 10, pinche gobierno, cuéntanos bien ; cómplice, cómplice, Samuel García es cómplice , fueron las consignas que corearon durante su caminata y frente al palacio de gobierno.

La movilización se inició en la calle Zaragoza con dirección a la Fiscalía General de Justicia del Estado, ubicada en el cruce de la avenida Morones Prieto y la calle San Luis Potosí.

Las manifestantes portaron cruces de cartón, en señal de duelo y protesta por los feminicidios que han ido en aumento en el estado, e hicieron pintas en fachada de la fiscalía; asimismo, acusaron a las autoridades de no buscar a las desaparecidas.

Nos matan por ser mujeres, por ser activistas. Tenemos que portar un paralizador, pero si me lo encuentran, me detienen; si me defiendo y mato a mi agresor, voy a la cárcel. Ya estamos hasta la madre , reprochó una de las jóvenes en su mensaje.

Exigieron justicia para Yolanda Martínez Cadena, cuya muerte confirmó la fiscalía, justo cuando marchaban; también para María Fernanda, Debahni, Mayela Álvarez y Karla Milán, entre otras.

Conmemorarán el 10 de Mayo buscando a sus hijas

La víspera del Día de la Madre, en Ciudad Juárez, Chihuahua, activistas del Movimiento Estatal de Mujeres colocaron una ofrenda floral dedicada a las mamás de víctimas de desaparición y feminicidio, al pie del antimonumento conocido como Cruz de Clavos, en el puente internacional Paso del Norte. A su vez, integrantes del colectivo Familias Unidas por la Verdad y la Justicia colgaron retratos de búsqueda, flores y veladoras en el Monumento a la Madre del parque Borunda.