La civil es una obra de ficción que retrata una de las partes más dolorosas de la realidad mexicana. Hecha de las historias verídicas que la cineasta rumana Teodora Mihai fue recogiendo de personas que han sufrido en carne propia la desaparición de algún familiar, la película empezó como una investigación documental y terminó convirtiéndose en un drama realista protagonizado por Arcelia Ramírez, en el que una madre desesperada y sin ayuda decide cambiar completamente su cotidianidad para buscar a su hija secuestrada.

Abro los ojos, ¿qué siento? Matar o morirme, es lo que siento cada mañana , contó Miriam Rodríguez a Mihai mientras investigaba acerca del tema con la intención, entonces, de retratar el punto de vista de los jóvenes que viven con la constante amenaza de desaparecer. Las palabras de esa madre fueron pronunciadas con una fuerza que logró modificar las intenciones originales de la cineasta.

La violencia de las palabras en contraste con su físico de ama de casa, de mamá, era tan grande que necesitaba entrar en diálogo con ella. Esencialmente para comprender por qué y cómo uno llega a esa conclusión , explicó la directora. A partir de entonces también se comenzó a escribir el personaje de Cielo que cobraría vida a través de Arcelia Ramírez.

La ficción me dio la oportunidad

Me di cuenta de que la ficción iba a darme esta oportunidad, esa libertad, y por eso, para mí, se cerró ese ciclo , puntualizó Teodora Mihai. La civil es también el primer largometraje de ficción de la realizadora, quien cuenta con experiencia principalmente en cortos y documentales. A pesar de las dificultades que el cambio de formato implicó, la rumana tenía otra motivación para incursionar en una nueva forma de hacer cine. Indicó: Me percataba de que la señora Miriam manejaba información muy sensible, estaba corriendo ciertos riesgos y yo no quería poner en peligro a la señora ni al equipo, ni a nadie .

Mihai invirtió siete años de su vida para terminar la cinta. Advertí desde un principio de que el tema es una gran herida para México. Justamente, no quería caer en ningún tipo de amarillismo, deseaba tratarlo con mucha sensibilidad y muchos matices. Entonces desde el guion hasta el montaje cuidé mucho eso , explicó la directora.

Narrar de la mejor manera posible unos hechos tan trágicos como los retratados en La civil requiere de una gran capacidad interpretativa, por eso Arcelia Ramírez lo considera uno de los personajes más importantes de mi vida. El guion y la historia resuenan con lo que todos los días escuchamos en las noticias de este país. Cuántas mujeres, familias, hombres, hermanos, hermanas buscan a sus seres queridos desaparecidos. Es un punto que llega a ser inadmisible , sostuvo la actriz.

El personaje de Arcelia no es sólo el protagonista de la película, sino también la columna con la que se sostiene, a lo largo de toda la historia se sigue de cerca a Cielo para sentir su angustia, su rabia, su impotencia, sí esa variedad y complejidad de emociones que ella tiene , agregó.