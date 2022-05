Es un entrenamiento que implica deshumanizar a los soldados, al grado de que no importe qué se les ordene.

▲ Las consecuencias de los entrenamientos militares de élite se expresan a través de los 13 personajes de la obra escrita por Ximena Santaolalla, originaria de Tlanalapa, Hidalgo. Foto @alberto.kx

A veces despierto temblando, explicó la autora, tiene como contexto histórico el entrenamiento de los kaibiles, la dictadura de Efraín Ríos Montt y el genocidio maya en los años 80.

Trece voces

Publicada por Penguin Randon House, es una novela en la que la autora da voz a 13 personajes, que desde su perspectiva dan testimonio, en primera persona, de sus vicisitudes.

La idea fue no sólo dar la voz a las víctimas, comentó Santaolalla, por ello es que entre los protagonistas del conjunto de historias, se encuentran tres kaibiles, con la finalidad de explorar los motivos que llevan a una persona a cometer altos niveles de crueldad, lo que, a final de cuentas, habla sobre una violencia de Estado inhumana.

Uno de los personajes representa a aquellas personas o militares que siempre han disfrutado de hacer daño, que albergan ciertos rasgos de sicopatía, como el personaje del comandante kaibil Francisco Chinchilla; otro es una persona muy sensible, que se propone ser feliz como cualquiera, pero que con el entrenamiento se convierte en asesino y termina haciendo cosas atroces; hay un tercero, a quien finalmente le gustó hacer daño, y quizás eso no lo hubiera sabido, si no lo hubieran secuestrado y obligado a entrar al servicio militar.

En ellos, agregó la autora, se aprecia cómo van perdiendo su humanidad.

En este trabajo literario también se encuentra la voz de las mujeres, como Estrella, una mexicana del estado de Guerrero, que ingresa también al servicio militar, con la cual puede contrastar la autora “cuál es la violencia que se ejerce sobre el hombre versus la violencia contra la mujer, en la que más allá de ser física existe un componente sexual, como forma de humillación y sometimiento”.

Otra voz es la de Victoria, una maya ixil, inteligente y sensible, testigo de la forma en que su aldea desaparece por completo, con el argumento de que podría ser refugio y centro de abastecimiento de los guerrilleros.

A veces despierto temblando, concluyó la autora, es reflejo de la violencia de Estado, cuyas consecuencias tienen que ver con un permanente e irreparable trauma social y daño emocional por generaciones, así como con el fenómeno de la migración, provocada por esa misma violencia.