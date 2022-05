▲ Al analizar la derrota de Pumas ante el Seattle Sounders, Vucetich dijo que los felinos no son uno de los clubes más fuertes de la Liga Mx ni estaban en su mejor momento. Foto Afp

No obstante, Vucetich indicó que Pumas no es uno de los clubes más fuertes de la Liga Mx y recordó que tuvo un calendario complicado al enfrentar en una semana el cierre del torneo regular, en el cual se jugó su pase al repechaje, el duelo de la final de Concachampions, así como el encuentro del domingo contra Chivas en la repesca.

Al crecimiento de la MLS no se le ha dado el reconocimiento necesario , dijo Vucetich. Siempre se menciona que estamos por arriba, pero nunca dejan ver por qué somos superiores. Debemos darnos cuenta de los jugadores que tienen y su infraestructura, nosotros lo hemos visto desde la dirección técnica, eso habla de una paridad en los últimos años , señaló.

Lo manejan como un fracaso para México y Pumas, pero el proceso ha sido difícil, con mucha participación (para la escuadra de la UNAM), le ha restado ritmo para este último encuentro , apuntó.

Pumas es un equipo que no está en los primeros lugares ni en su mejor momento, eso fue una atenuante en la disparidad de torneos y lo que ocurre cuando no se tiene una planeación adecuada. No tuvo la fortuna de obtener el campeonato, pero Seattle es un justo y merecedor campeón de la Concacaf .

Decaídos, los felinos regresaron en la madrugada a México y Lillini aseveró que pese al fuerte golpe el plantel debe levantarse.

Estamos golpeados, viajamos toda la noche y llegamos a entrenar. No podemos aflojar, fue un golpe muy duro, pero estoy orgulloso por el camino recorrido. Uno visualiza y la ilusión era ganar, son tragos amargos que se deben resolver, porque el domingo tenemos otra final, están mentalmente con esa idea , dijo.