e dice que la acción no siempre conlleva felicidad, pero al mismo tiempo se recuerda que no puede haber felicidad sin acción. Lo anterior, para tranquilidad de los hiperactivos.

A propósito de su más reciente libro, en formato electrónico y sin costo para el lector, titulado La México 4:30 ¡El romper del olé! Charlas, revelaciones, leyendas (https://download1507.mediafire.com/mgfc6qa1fytg/x7429lim8t1x83d/4.30+La+Mexico.pdf) el crítico Bardo de la Taurina afirma: Con sello de garantía se avala la discrepancia donde los gustos y las ideas de usted tienen validez de disertación sobre las normas que se cinchan a las tradiciones ancestrales por citar: el hacer carne molida un morrillo o un testuz, provocado esto no como una curiosidad, sino como la falta de pericia de los que no deberían de ejercer porque el espectáculo está pa’ gozarse en la medida en que sea más atractivo o, si no, ¿por qué la llamamos fiesta?

La constante del libro es la reflexión sobre lo que se debió haber superado, comenzando por entender que el dueño de la jaula de concreto es diferente al pájaro que la mueve, por ello, prácticamente en todo se depende de la boyantía en las taquillas, donde no siempre todo es turrón y sí, en temporadas adversas no sale ni pa’ la harina. Moraleja: tenemos fiesta de milagro. Aquí usted encontrará eco a mucho de lo que ha pensado. ¿Pero quién tiene que escuchar a quién? ¿Los profesionales de la fiesta al tendido, que quiere atracción, o el tendido a los profesionales, que alternan muchas veces sin alternar?

Como esto no es un matrimonio, hay chance de ponerse de acuerdo, lo cual lleva implícitas muchas cosas que son las que usted va a leer y con ello enterarse de cómo y por qué esto nos servirá de reflexión y de propuestas de refresco a la memoria, de la que a lo mejor no tenemos memoria, como por ejemplo: ¿por qué los festejos se dan a las 4:30 pm?, una hora no muy práctica climatológicamente.