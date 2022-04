Stella Calloni

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 24 de abril de 2022, p. 20

Buenos Aires. En una ofensiva general de la opositora coalición derechista Juntos por el Cambio, productores de un sector rural realizaron un tractorazo, entrando con sus vehículos agrícolas a esta capital para concentrarse en la histórica Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, con demandas difusas y consignas, además de que agredieron a periodistas.

Los anterior tiene lugar en momentos en los cuales el sector agropecuario está en su mejor momento, con aumentos en sus rentas, mientras la población general, en su mayoría son víctimas de una inflación que dispara los precios desde los insumos de la canasta básica, situación que también apunta a ejercer presión al gobierno de Alberto Ángel Fernández.

Uno de los promotores de esta movilización, Luis Miguel Etchevehere, ex presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y ex ministro de Agricultura del ex presidente Mauricio Macri (2015-2019) participó en la movilización.

Miguel Etchevehere fue muy activo cuando durante el paro laboral y las movilizaciones de cuatro entidades patronales del campo, las cuales se produjeron en marzo de 2008 contra una disposición para aumentar el impuesto a las exportaciones de soya, que producía ganancias siderales, con el fin de llevar los tributos a mejorar la situación social en el país y que impulsó la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner a sólo dos meses de haber asumido el gobierno en diciembre de 2007.

Este largo paro intentaba desabastecer a esta capital y las principales capitales de las provincias, y durante todo ese tiempo se cortó la estratégica ruta del Mercado Común del Sur (Mrecosur), y se realizaron bloqueos y acciones violentas en todo el país.

El de ayer es otro intento similar, pero ahora no se contó con todas las entidades rurales, evidenciado sus verdaderos objetivos al marchar hoy aquí con los dirigentes más radicales y violentos del ultraderechista Propuesta Republicana que encabeza la coalición de Juntos por el Cambio.

Además, sucede a pocos días de que la Corte Suprema se apropió de la presidencia del Consejo de la Magistratura, que debe controlar a los jueces y decidir las suspensiones o el apartamiento, entre otros, como organismo regularizador, y cuya composición debe surgir del Poder Legislativo.