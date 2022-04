Juan Ibarra

Periódico La Jornada

Domingo 24 de abril de 2022, p. 8

La organización dedicada al cine documental Ambulante ha comenzado una serie de conversatorios para que público y cineastas intercambien dudas y experiencias acerca de este quehacer.

Tituladas Lado B, en ellas participan profesionales de los diversos aspectos de la producción audiovisual. Esta semana, la directora de Cruz, Teresa Camou, así como la responsable de la música y el animador hablaron sobre cómo la película fue pensada y terminada.

El documental narra la historia de Cruz, tarahumara que vive exiliado de su territorio, expulsado junto con su familia por narcotraficantes que los amenazan de muerte. Yo conocí a Cruz siendo un líder indígena, viviendo libre en el monte, en su territorio, defendiendo su bosque, su soberanía alimentaria, sus usos y costumbres. Por muchos años lo vi trabajando y lo miraba en la gloria, luchando por quien es él y por su territorio , relató.

Camou conoce a Cruz desde hace 27 años, pero fue hasta que se enteró del asesinato de su hijo y posteriormente de su desplazamiento forzado que decidió acercársele para ofrecerle contar su historia. Le dijo: Yo cuento historias, historias que se tienen que visibilizar, que se tienen que saber, y quiero proponerte contar la tuya porque no creo que vaya a haber justicia para ustedes en este momento en México. Creo que si no se cuenta queda invisible, y si se queda invisible es como si no pasara , recordó la realizadora.

Camou considera que esa cualidad del documental, contar historias, es significativa. El cine es una herramienta muy importante para visibilizar, para que la gente se entere de realidades que están pasando al lado de nosotros, que de otra forma si no las vemos no sabríamos, y también no nos inspiraría a accionar , sostuvo.