▲ En vibrante partido, el Real Betis venció ayer 5-4 al Valencia en tanda de penales para ganar la Copa del Rey en el estadio La Cartuja de Sevilla, y el mexicano Andrés Guardado no falló en su turno desde los 11 pasos; tras él tiró su adversario Yunus Musah, de 19 años, el único en errar su disparo. Borja Iglesias puso adelante a los verdiblancos y Hugo Duro empató para los valencianos, el tablero no se movió ni en los tiempos extras. Es el tercer cetro para los andaluces, mientras el jugador tapatío, al borde del retiro, conquistó su sexto título en Europa. Diego Lainez no fue convocado. Foto Afp