ué mujer busca a su hijo durante días y noches como hizo doña Rosario Ibarra de Piedra a partir de 1973? ¿Quién se instala en un cuartito como celda y cubre sus paredes con la foto del desaparecido y a medida que pasa el tiempo con la de otros y vive con ellos mirándolos a todas horas? ¿Quién exige ver al secretario de Gobernación Mario Moya Palencia, quien la mantiene horas en la sala de espera? ¿Quién toma cualquier transporte para llegar a la puerta del campo militar número uno y espera horas enteras a que le franqueen el paso para que, finalmente, le griten que se vaya, que ahí no está su hijo, aunque ella asegure que le dijeron que un muchacho parecido al suyo fue visto muy golpeado, muy golpeado? ¿Quién permanece horas en la entrada de Los Pinos? ¿Quién va a una y a otra marcha a denunciar la infamia de la desaparición? ¿Quién viaja a Estados Unidos a participar en foros de derechos humanos a los que no ha sido invitada y de pronto se levanta, se abre paso y hace oír su voz de madre deshijada? ¿Quién es esta madre-coraje de pequeña estatura que se enfrenta al poder del gobierno mexicano y al Ejército y grita públicamente que se juzgue a su hijo, si hizo algo, pero que no se le desaparezca?

“A raíz de esa noche, mi hijo ya no regresó nunca; la policía robó libros y pasamontañas –nosotros siempre hemos sido caballistas, teníamos siete caballos–, y me pidieron con insistencia 500 M-1. ¿De dónde iba yo a sacarlas?

“Vine a México porque me dijeron que podría estar en el campo militar número uno, porque lo habían visto ahí en septiembre de 1975.

“Vi al licenciado Echeverría, presidente de la República, en 39 ocasiones; me presenté en todas sus apariciones públicas. Le dije: ‘Yo quiero verlo; todas las madres –y hay 800 presos políticos en el país– pedimos ver a nuestros muchachos. No sabemos qué fin se persiga con esa incomunicación. ¿Han quedado lisiados, están muertos, tienen secuelas incurables, los han matado? ¿A qué se debe ese tremendo hermetismo a escala oficial? Júzguelos, que se implante la pena máxima, como en España, pero díganos donde están (...) Aquí andamos de cárcel en cárcel, de antesala en antesala, en un vía crucis interminable y no nos dicen nada.”

El último día de su sexenio hablé con Echeverría nueve veces: “Señor presidente, por favor, antes de irse, quiero saber dónde está mi hijo, ya ni siquiera verlo, sólo saber dónde está. ‘Hable con Ojeda Paullada’. Pedro Ojeda Paullada me dijo: ‘Yo no tengo a su muchacho. Si quiere, vuelva a hablar con el señor presidente’. Volví a hablar con Echeverría y me devolvió a Ojeda Paullada. Unos compañeros lo agarraron del brazo: ‘Señor presidente, el caso de la señora Piedra, por favor’. ‘Hay que hablar con el procurador’. ‘Pero si acabamos de hablar con él y dice que usted...’ ‘Hay que hablar con él’, y Echeverría se fue.

“En la noche acudí a Bellas Artes. Le entregué al Presidente una fotografía de mi hijo con todos los datos por detrás. Acababa yo de hablar con mi esposo por teléfono, se sentía mal y me pidió que por lo menos le sacara a Echeverría la verdad. ‘Dígame por favor si está muerto’, y me respondió: ‘Eso yo no lo sé. Vamos a investigar, a hablar con el procurador’. Siempre me trataron con cortesía, Gutiérrez Barrios me hacía caravanas con su copete engominado, comisionaba a unos y a otros a que les explicara mi caso; conozco a todos los funcionarios públicos de México, a todos. Me vine de Monterrey a México a vivir, alquilé un departamentito en Tlatelolco para poder ir de la Secretaría de la Presidencia al campo militar número uno, de la de Gobernación a la Procuraduría (...) Hasta los acomodadores de coches de Los Pinos me conocían, los porteros de todas las antesalas gubernamentales me saludaban: ‘Usted espérese’. ‘Usted métase’. ‘Sí está; le mintieron, está adentro. Usted espérese, agárrelo a la salida’. La tenacidad de doña Rosario conmovía a todos y se volvieron sus cómplices.

Rosario murió el 16 de abril de 2022 en su casa en Monterrey y le sorprendería que ahora la reconocen quienes antes la rechazaban. Tocó a todas las puertas, visitó todos los reclusorios y su noble y bellísima figura debería grabarse en las antesalas de todas las oficinas de la burocracia mexicana, en las rejas de todos los campos militares, así como frente a la puerta de la Catedral, en cuyo atrio inició, con otras madres de desaparecidos, su primera y gran huelga de hambre.