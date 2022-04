A manera de corolario, esa noche tuve un sueño revelador. Soñé que mi hermana Patricia, un par de años mayor que yo, y muerta hoy hace ocho años, a sus 68, merendábamos en un restaurante en una mesa tan pequeña, por lo visto al estilo del lugar en el que nos encontrábamos, que Vicente, de quien enviudé hace casi un año, merendaba solo en otra pequeña mesa, contigua a la nuestra. Yo pedía una pieza de pan y un café como toda merienda, pero el mesero me llevaba dos platos. Uno con mi exiguo pedido y, el otro, con añadidos como mermelada, jamón y queso, más una pieza de pan extra y de mayor volumen que la solitaria mía. Ante semejante exceso para mí, lo que hice fue llevar a Vicente el plato grande, que él, de mejor apetito que el mío, acogió con gusto. Por su parte, mi hermana había pedido algo mucho más elaborado, que esperaba con evidente apetito. Sin embargo, a ella el mesero la trató mal. En lugar de lo que ella había ordenado, lo que él le llevó a la mesa fue un plato de buen tamaño con un frijol, repito, un solo frijol, en el borde del plato, un plato no sólo grande, sino sucio. Aparte del plato con el frijol, el mesero, que se retiró una vez que depositó frente a mi hermana el plato con el frijol, regresó casi de inmediato, y con la mirada fija en mi hermana y una sonrisa burlona, como expectante de la reacción de ella, y le dejó caer enfrente una bolsa de plástico transparente y llena de tortillas. Entonces, mi hermana, sin pensarlo dos veces, abrió la bolsa de las tortillas y las fue arrojando sobre el piso del restaurante, alrededor de nuestra mesa, de la de Vicente y de las de otros comensales. Ante semejante respuesta de mi hermana, tanto Vicente como yo lo que hicimos fue sonreír, como si aplaudiéramos su reacción, comprensible en Vicente, quien, al igual que yo, se supo y fue siempre incapaz de responder de esa atrevida y, para nosotros dos, más que valiente y admirable acción.

Aparte de mi disgusto natural, que intenté superar con frases sarcásticas hacia la empleada, tono que evidentemente ella no entendió, lo que más me pesaba, usual en mí, era haber sido incapaz de imponer algún tipo de autoridad que, por lo menos, me hiciera sentir que había hecho todo lo posible por resolver mi situación.

Al recordar el sueño, amanecí sonriente. No se necesita mayor perspicacia, ni mayor conocimiento sicológico, para interpretarlo como una venganza del maltrato del que la víspera yo había sido objeto en la sucursal del banco que lleva la pensión de viudez que me deposita el Issste.