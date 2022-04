–No, porque ellos tienen un propósito político o politiquero, porque la política es un noble oficio. Entonces, no voy yo a hacerles el juego. Si vienen aquí, y eso los que salieron, para informarles, los que salieron, los famosos, pues aquí los atendemos, yo hablo aquí y yo hablo con ellos. Pero, imagínense, atender a todos los del CIDE o a todo el grupo de Aguilar Camín, a todo el grupo de Krauze, ¿cuándo los voy a convencer? Entonces, no. Si son estos que salieron, fueron como 20, ¿verdad?, a esos 20 aquí yo les platico.

–¿Pero no iría usted a este encuentro? –se le preguntó.

Y a los ejidatarios de la zona maya, quienes participaron en un video en defensa de la construcción del Tren Maya, manifestó, les voy a mandar una carta a ellos para ver si me quieren representar y que atiendan a los ambientalistas, reales o falsos, y que sean los mismos campesinos .

El presidente Andrés Manuel López Obrador resolvió que solicitará a los habitantes del Ejido Jacinto Pat lo representen ante los grupos ecologistas que demandan una entrevista con el mandatario en la región maya. En su conferencia aclaró que no acudirá a ese sitio porque debe cuidar la investidura presidencial, y porque ellos tienen un propósito político o politiquero. La política es un noble oficio. Entonces, no voy yo a hacerles el juego .

–¿Pondría fecha para ese diálogo?

–Cuando ellos quieran pueden venir. Y también hay que cuidar, como decía don Adolfo Ruiz Cortines, la investidura. Sería una reunión con ellos, ahí sí no podrían estar ustedes; después sí, que ellos les declaren. Porque yo tengo que defender el proyecto de transformación y no me puedo exponer.

El miércoles el tabasqueño llamó a dialogar a ambientalistas que han denunciado afectaciones al ecosistema en el tramo cinco del Tren Maya (entre Cancún y Tulum). Horas después los grupos que ahora defienden el interés de la región respondieron que se encontraban dispuestos a establecer el contacto con el mandatario. Ayer López Obrador matizó su postura dialoguista.