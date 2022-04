El flamenco es atemporal; es decir, no necesitas tener 30 años para hacerlo muy bien. Todavía hay bailaoras de mayor edad que siguen bailando y lo hacen muy bien, conservando un estilo y una forma, y es importante que los jóvenes conozcan esa generación.

“Se llama Flamenco por derecho porque al estilo de un tablao se muestran los distintos palos del flamenco; no hay una temática, simplemente compartimos con el espectador los palos y nuestro estilo.”

“El programa está conformado por tres generaciones: yo; María Díaz, una de mis primeras maestras de flamenco y gracias a quien me dediqué a esto, y Armando Tovar, que es de una generación más joven para organizar este espectáculo con el fin de compartir tres maneras diferentes de bailar. Dentro del flamenco hay estilos y formas que sí cambian con las generaciones, con los tiempos.

El flamenco no sólo se hereda, también se cultiva hasta hacerlo propio. Los bailaores Armando Tovar, María Díaz y Marién Luévano demuestran el dominio absoluto que tienen de esa expresión, contenida en la sabiduría de los cuerpos, en el espectáculo Flamenco por derecho.

▲ Marién Luévano, María Díaz (imagen) y Armando Tovar estarán acompañados en el recinto de la colonia Juárez por el violinista Ulises Martínez, el guitarrista Alfredo Millán y el cantaor Aarón Santiago Barrul. Foto Miguel Hontou Beisso

María Díaz es una gran exponente activa del flamenco y compartirá el escenario con Marién. Vamos a bailar juntas, contaremos con la presencia de un amigo violinista Ulises Martínez; otro amigo guitarrista, Alfredo Millán, y el cantaor gitano Aarón Santiago Barrul , explicó la bailaora.

Marién Luévano es una de las intérpretes más destacadas de su generación. Se ha presentado en el Festival de Flamenco de Vancouver y en La Otra Orilla de Montreal. Ha participado en la compañía Theatre Flamenco de San Francisco, y ha sido invitada con su compañía a participar en los festivales Spring for Dance, en St. Louis, Estados Unidos; en el de Granada Corral del Carbón, en el teatro Federico García Lorca; en el Ibérica Contemporánea, y en el Off, de Jerez de la Frontera.

Con su agrupación, Luévano ha creado desde 2005 varios espectáculos de tradición flamenca que se han nutrido de otras corrientes de danza. Me he distinguido por tener un lado experimental y curioso; sin embargo, siempre me sigo alimentando y bailando flamenco tradicional .

La bailaora opina que en México el flamenco se ha desarrollado mucho. Hay talento y academias de baile, pero faltan espacios, tablaos, para que los bailaores se desarrollen artísticamente .

Con María Díaz y Armando Tovar al baile, Marién Luévano presenta hoy Flamenco por derecho a las 20 horas en el teatro Varsovia (Varsovia 9, colonia Juárez).