De igual forma, a los 19 mil 120 trabajadores de dicho equipo que existen a escala nacional no se les solicita dinero extra para distintivos de trabajo , pues de lo contrario los funcionarios que incurran en esa falta pueden ser sancionados en los términos de los artículos 47 y 52 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

A lo anterior, se le suman los teléfonos celulares que los empleados deben utilizar para registrar a los derechohabientes, y que en teoría se les entregan en comodato sólo durante el tiempo que se desempeñan como trabajadores. Según los denunciantes, en la práctica se les vende a plazos un celular a 3 mil pesos, cuando el costo real de los aparatos no excede los mil 800.

En algunas ocasiones, añadieron, el propio gafete que les otorga la SB puede ser objeto de lucro de ciertas autoridades, pues aunque la credencial es sólo un pedazo de cartulina , los funcionarios les cobran 100 o 200 pesos sólo para entregárselas, con la amenaza de que si no les pagan, no firman la acreditación o no le ponen el sello oficial que requiere.

A decir de otro empleado en activo, aunque la ley no establece que los SDN tengan que estar uniformados, en la práctica no pueden prescindir del chaleco, la gorra y las camisetas que muchos coordinadores regionales les venden, pues si se les identifica sin portarlo, pueden ser sujetos de llamadas de atención y actas administrativas.