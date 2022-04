H

e debido escribir estas líneas antes de conocerse la decisión en San Lázaro acerca de la reforma constitucional sobre la industria eléctrica y el rescate del litio. No sé cuál fue el desenlace final, aunque el resultado ha estado más que anunciado: la reforma no sería aprobada: la coalición PRI, PAN, PRD y MC, presa de sueños guajiros electorales, y decidida a servir a las empresas –extranjeras especialmente–, habría votado contra la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador.

A partir de julio de 2018, esta abigarrada derecha partidaria –sus intelectuales orgánicos incluidos– ha tejido para sí misma una narrativa obcecadamente falsa, cada vez más alejada de su propia realidad. En esa fecha fatídica un mar de votos hundió en México, seguramente para siempre, su proyecto de país: el neoliberalismo, que hoy naufraga en todos los mares. Pero la derecha mexicana no puede percatarse de su realidad: flota entre los restos de su propio naufragio, no atina a rescatar nada servible para el mundo de hoy, y alucina un mundo que sólo en su aturdida cabeza existe. ¿Cómo puede combatir este mundo que tanto le disgusta sin percatarse de que carece absolutamente de un proyecto alternativo al de la Cuarta Transformación (4T), suficiente y creíble para el pueblo que votó por AMLO? Sólo sabe inventar mentiras pueriles sobre los proyectos y logros del gobierno, como lo hizo con el contenido de la reforma constitucional sobre la industria eléctrica y el litio, o con los resultados del ejercicio de revocación de mandato. Aún más, opuso a la reforma constitucional y legal sobre la industria eléctrica, 12 puntos que propuso como parte de la misma, y la fracción mayoritaria los aceptó; aun así dijeron no. Y, sin más, continúan sin brújula ni sextante su marcha ciega.

No, no, no, a lo que diga o haga el gobierno ampliamente legítimo de la 4T. Este gobierno ha ido desarmando los incontables espacios de la corrupción. Este gobierno dijo por el bien de todos, primero los pobres, aunque falta mucho por hacer para desarticular las armaduras que mantienen vigente la brutal desigualdad. Este gobierno ha avanzado en la creación de un estado de derechos, en la salud, en la educación, en la vivienda, en la creación de un sistema de ingresos sociales. La continuidad perseverante permitirá perfeccionarlos y ampliarlos. Es una tarea sin final. Pero la ciudadanía y el pueblo mexicano reconocen esos logros.