in duda, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) va ganando la guerra. Una cosa son las múltiples batallas de magnitud diversa, sus contradicciones y claroscuros, y aun sus incongruencias, y otra es el proceso social que en sólo tres años él ha desencadenado de manera subterránea. Por debajo de lo que se debate, escribe y habla en los medios políticos y de comunicación, más allá de la percepción de las élites, sigue avanzando un fenómeno en que millones van tomando conciencia de su situación de explotados y de la destrucción de sus medios de vida (agua, aire, alimentos, salud, servicios ambientales). Magnates, bancos, corporaciones van apareciendo a la vista del pueblo como los verdaderos causantes de su miseria, y en sus mentes surge la idea de que sólo eliminándolos se alcanzará la liberación, la recuperación de su dignidad humana. Dicho brevemente, ¡el poder social sigue avanzando! Cada día más mexicanos descubren que lo que hoy vivimos, no sólo en el país sino en el planeta entero, es una colosal batalla entre la vida y la muerte.