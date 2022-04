Roberto Garduño y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Martes 19 de abril de 2022, p. 5

El domingo en la Cámara de Diputados se cometió un acto de traición a México por parte de un grupo de legisladores vendepatria, francos defensores de empresas extranjeras que se dedican a medrar, a robar, y respaldaron a los saqueadores, evidenció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En una robusta respuesta al suceso en San Lázaro, dijo: Nos preparamos para la traición y desde hace dos años reunió a su gabinete en el Salón Tesorería para describir la ruta del rescate energético, frente a opositores que demuestran desconocimiento del fondo del asunto, de la historia del país . Tranquilo, el mandatario se presentó a su conferencia de prensa. Dio rienda a su experiencia política y descartó enviar una nueva iniciativa eléctrica durante su gestión. Le dejó esa tarea al candidato que surja de nuestro movimiento .

Expuso que tras la ambición se encuentran los fondos de inversión que dominan en el mundo y los partidos políticos están a su servicio, pero descartó comprar a los legisladores de oposición como sucedió en 2013 con la reforma energética de Peña Nieto: Si hubiésemos hecho lo mismo, pues hubiésemos contado con la mayoría calificada .

También negó que el voto en contra de la reforma eléctrica sea un descalabro, y sostuvo que lo del domingo no fue revés, sino un éxito, es espléndido, donde los que se dicen representantes populares votan por Iberdrola; no le tienen amor al pueblo y, como dice la canción de Rubén Blades, el que no quiere a su patria no quiere a su madre .