De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 19 de abril de 2022, p. 9

Durante cerca de una década, las nalgas de Channing Tatum han sido vistas en la gran pantalla en toda clase de títulos. Desde Magic Mike y su secuela, haciendo una aparición en Foxcatcher, hasta The vow. No es de sorprender que sus glúteos sean el centro de su nueva película, una comedia romántica de acción y aventuras llamada La ciudad perdida, en la que comparte créditos con Sandra Bullock, Daniel Radcliffe y Brad Pitt.

Además de sus atributos físicos, Tatum es uno de los actores más versátiles de Hollywood. La ciudad perdida será el segundo gran título del actor este año, precedida por Dog, lo que habla bien del cada vez mayor espacio que Channing se ha hecho para sí mismo en casi dos décadas. En parte se debe a un buen sentido del negocio, pues ha sabido cultivar gran cantidad de seguidores gracias a sus películas de amigos, romances, buenas historias y extrañas combinaciones, sin descartar su carisma, formado de sensibilidad y sexualidad.

Sin embargo, reducir a Tatum a esa narrativa no le haría justicia. Desde que comenzó a hacer piruetas en la película noventera Step up, se ha aferrado a su imagen de corte de carne fino, lo que no siempre ha sido fácil. Sus primeros papeles parecen un repiqueteo del actor inestable feliz de estar trabajando. La cara de Tatum es la un modelo de Abercrombie & Fitch, alguien que podría estar detrás y en silencio, probablemente atrayendo interés en un video de Mariah Carey.