Cada programa es un pequeño documental de 30 minutos en los que conoceremos su historia y a dos personas más cercanas a ellas, las cuales nos hablarán de cómo eran antes y cómo las vieron crecer, hasta convertirse en las grandes mujeres que son hoy en día. Muchas coinciden en que se volvieron activistas por necesidad, pero hoy eso es lo que las mantiene vivas , abunda la productora.

“Para mí –agrega Huete– es muy importante mostrar historias como estas. Me siento profundamente agradecida con Canal Catorce por abrirse a estos temas… Con las mujeres , tanto de la primera temporada como en la segunda, me siento la más afortunada de que me abran las puertas de su vida y me den la confianza de poder mostrarlas con todo el respeto que se merecen.”

Cabe señalar, concluye Huete, que gracias al buen recibimiento que tuvo la primera temporada, el director de SPR, Jenaro Villamil, y la directora de Canal Catorce, Leticia Salas, permitieron que este proyecto siguiera vivo .

Mujeres con causa se transmite todos los lunes a las 19 horas y repetición sábados 20 horas.