Europa Press

Periódico La Jornada

Martes 19 de abril de 2022, p. 8

Madrid. Veneciafrenia, la nueva cinta de Álex de la Iglesia, desde la farsa y con tono grotesco aborda en clave de terror un problema real que asola a muchas ciudades, el turismo de masas. Tiene guiones espeluznantes , asegura el director que inaugura The Fear Collection, nuevo sello de terror que puso en marcha con Sony Pictures y Amazon Prime Video.

En el guion, escrito por el cineasta con su colaborador habitual, Jorge Guerricaechevarría, se relata la azarosa historia de cinco turistas españoles (Ingrid García Jonsson, Silvia Alonso, Goize Blanco, Nicolás Illoro y Alberto Bang) que llegan a Venecia dispuestos a disfrutar los célebres y masificados carnavales. Pero una vez allí, tendrán que hacer frente a la ira de un grupo de habitantes que, cansados de ser ignorados, están decididos a acabar por cualquier medio con la gentrificación y la marabunta de turistas.

El terror es perfecto para contar cosas sin que se note , defiende De la Iglesia que, entre trajes de época, gritos de pánico, bufones asesinos y trepidantes persecuciones por bellos y a la vez siniestros decorados reales, enmascara un potente mensaje de denuncia social en un slasher con fuerte aroma a autores como Dario Argento o Lucio Fulci.

Es una cinta de suspenso y terror cuya trama, asegura, siempre será superada por la realidad, especialmente por la de los últimos dos años. El día a día es lo que me da más miedo. La cotidianidad ha cambiado de guionistas y parece que pretenden un éxito inmediato con sus obras espeluznantes, pero la realidad es todo esto que estamos viviendo estos últimos años , asegura en una entrevista concedida a Europa Press y asevera que lo que no era real era la “falsa sensación de estabilidad que hemos tenido siempre.