Prensa Latina

Periódico La Jornada

Miércoles 13 de abril de 2022, p. 8

Washington. En medio del auge de la venta de derechos musicales debido al crecimiento de los servicios en streaming, la compañía discográfica Universal Music sumó a su catálogo las canciones de Elvis Presley.

Temas exitosos como Can't Help Falling in Love, Jailhouse Rock, That’s All Right, Always On My Mind y Mistery Train, entre varios forman parte del acuerdo rubricado con Authentic Brands Group, propietario del repertorio del fallecido artista.

De acuerdo con un comunicado de Universal, el convenio estipula la aprobación y cobro de ingresos cuando las canciones de Presley se utilicen en medios de comunicación, películas o televisión.

Conocido como el rey del rock, el intérprete fue aclamado como el solista de mayores ventas de todos los tiempos, con más de 500 millones de discos, mientras se destaca como el artista que ha logrado posicionar el mayor número de canciones en la lista de los 40 principales de Billboard.