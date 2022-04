Abunda sobre los civiles ejecutados en Ucrania

n esclarecimiento ineludible pedía ayer el editorial de La Jornada. El periodista estadunidense Glen Greenwald publicó el domingo pasado un largo tuit. Éstas son parte de sus palabras: “En las imágenes, se ven tres cuerpos vestidos de civil agrupados al costado de la carretera en el suburbio de Bucha. Una tela blanca ata las manos de un cuerpo detrás de su espalda y un charco de sangre seca se extiende desde la cabeza. ‘Los civiles locales estaban siendo ejecutados arbitrariamente, algunos con las manos atados a la espalda’, escribió el Ministerio [de Defensa de Ucrania] en un tuit… The New York Times no pudo verificar de forma independiente las afirmaciones de [ese] Ministerio… Si tuviera un deseo político, sería que todas las guerras –especialmente las emprendidas por Estados Unidos y sus socios– recibieran la misma atención mediática que recibe Ucrania y que sus víctimas recibieran la misma empatía”, subrayó. El mundo sería muy diferente , opina Greenwald.

José Blanco

Urge a investigar el caso de Bucha

La impasibilidad de la ONU ante los hechos polémicos que están surgiendo en torno al conflicto Rusia-Ucrania tiene el antecedente de la Sociedad de las Naciones que permaneció supuestamente vigente, mientras millones morían en la Segunda Guerra Mundial. El caso Bucha debería abordarse ya, en este momento, como lo plantea Putin. Algunas reacciones de la ONU se han visto naturales, pero no disculpables, porque su secretario general Antonio Guterres pertenece a la Unión Europea y sus declaraciones deben ser neutrales. Padecen de la misma cojera que vemos aquí en el INE. Eso fue notorio en la actitud de su alta comisionada Michelle Bachelet en relación con Venezuela, situación que vemos en los apoyos a Ucrania mientras se desentiende a otros. La crisis de que hablan los teóricos se concentrará en las representaciones internacionales que tenemos y que, por desgracia, en futuras sustituciones será demasiado tarde, como sucedió con aquella vieja Sociedad de las Naciones.

Tere Gil

