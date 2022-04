César Arellano García

Periódico La Jornada

Lunes 4 de abril de 2022, p. 6

De 77 aeropuertos que hay en el país, más de veinte presentan déficit de operaciones, aseveró Fernando Gómez Suárez, analista del sector aéreo. Tan sólo en 2021, de los 27 aeropuertos a cargo del grupo Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), al menos nueve reportaron entre 396 y 2 mil 800 vuelos nacionales, así como 404 a mil 800 internacionales al año. Pero no sólo eso, los registros refieren que, en ese mismo periodo, a Tamuín, en San Luis Potosí, viajaron mil 545 pasajeros, el más bajo, y a Ixtepec, Oaxaca, 6 mil 777.

Según datos oficiales, 35 se encuentran concesionados a cuatro grupos aeroportuarios, entre ellos el del Pacífico, del Sureste, Centro Norte y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM); otros son operados por ASA, que también participa en cuatro en sociedad con gobiernos estatales, y en uno, además, con inversión privada. Tres son administrados por particulares y 14 por gobiernos estatales y municipales, por mencionar algunos.