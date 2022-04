Las salas de espera, urgencias, atención general y terapia intensiva, donde fueron atendidos, ahora están vacías. Sin embargo, el nosocomio seguirá con la atención no sólo de capitalinos, también de pacientes que llegan del estado de México; además, en la etapa crítica se brindó atención a migrantes.

Aseguró que muchas personas enfermas esperaron a curarse solas, pero no todas lo lograron y llegaron a este hospital donde encontraron una rápida atención.

Nuevas expectativas

El hospital de segundo nivel fue rehabilitado por la Secretaría de Salud para quienes no cuentan con servicios institucionales y recibieran atención medica digna, gratuita y cerca de sus hogares.

Heriberto, vecino de Cuautepec, relató cómo vivió la enfermedad: junto con su esposa: estaban atemorizados porque escuchaban que quienes iban a los hospitales morían, que separaban a las familias y quien era internado no lo volvían a ver.

Cuando empezó con síntomas se aisló, pero conforme pasaron los días el virus afectó más a su esposa, quien se puso muy grave y fue entonces cuando decidió llevarla al hospital de La pastora, donde le salvaron la vida.

Laura también se contagio y pese a que no requirió hospitalización porque recibió tratamiento ambulatorio, expresó que de no haber tenido el nosocomio cerca de su casa otra su historia hubiese sido y no la contaría.