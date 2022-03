Sostuvo: El contexto colombiano, al parecer, es electoral. Sé que están usando el video para algún fin específico, de allí su viralizacion. Tengo la idea de que la gente no deberíamos ceder nuestra capacidad, de pensar, decidir y actuar. Las votaciones son eso, una cesión de nuestra capacidad a los pocos para que gobiernen a los muchos. Estoy convencido de las bondades de la auto organización, de que la gente tome en sus propias manos la resolución de sus asuntos .

Sobre la viralización del video, Kiko dijo a este medio así son las redes hoy, quizás haya parecido en la fisonomía, aunque en lo personal no la encuentro .

La música no es mercancía

Agregó: No cobramos por tocar. Lo hacemos donde nos invitan y nos movemos con medios propios. Consideramos que el punk no es una mercancía, no debe ser objeto de lucro. La temática de las letras es de denuncia social, con propuesta anarquista de reconstruir los lazos sociales .

Además, se promueven la autogestión y la autonomía de los grupos. Esta sería la filosofía del grupo en general; en cuanto a la forma de pensar social del anarquismo, tiene fuertes componentes de nuestra memoria colectiva, es decir, rescatamos y rememoramos las luchas del Ejército Libertador del Sur y del Partido Liberal Mexicano, donde Ricardo Flores Magon y otros trabajaron incansablemente .

Los objetivos de Zona Roja, subrayó, son promover la autogestión, el anarquismo, la organización autónoma y, por supuesto, el sindicalismo de acción directa a través de la música y la solidaridad, así como difundir las ideas del anarquismo, cuyo propósito podría ser eliminar la violencia de las relaciones sociales .

El cantante agregó: También participamos de las luchas del movimiento obrero independiente desde hace unos 25 años y apoyamos a la Biblioteca Social Reconstruir, de la Ciudad de México .