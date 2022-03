Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Martes 29 de marzo de 2022, p. 8

Falleció a los 69 años la actriz y comediante Raquel Pankowsky, quien hizo famosa la parodia de Marta Sahagún, con Martita Según, y aseguraba que este personaje vino marcado por un destino .

Pankowsky es recordada por su participación en producciones como Carrusel, Un gancho al corazón y Papá a toda madre, pero sobre todo por el retrato crudo que hizo de la ex primera dama en el sexenio de Vicente Fox así como por sus participaciones en teatro y cine.

La actriz nació el 10 de julio de 1952, inició su carrera en la década de los 70 y tuvo una prolífica trayectoria, además de que participó en programas como El privilegio de mandar y Desde gayola, sátiras a la política mexicana.

En 2003, días después del estreno de la exitosa obra La Marta del zorro, sobre el personaje de la esposa de Fox Quesada, la actriz dijo a este diario: Una noche decidí hacerlo, pero no cabe duda de que vino marcado por un destino. ¿Quién me iba a decir que una primera dama se iba a parecer tanto a mí y que iba a tener mi edad, mi estatura y mi ceceo? Esto es mágico, yo no me lo explico de otra manera .

Condolencias de colegas

En telenovelas también participó en Qué pobres tan ricos, Corazón indomable, Cachito de cielo, Alebrijes y rebujos, Carita de ángel, Caminos cruzados y Amor en silencio. En teatro se le recuerda por Mis mejores años fueron los peores, obra basada en su vida, así como en Humo, amo y cosas peores, Maduras, solteras y desesperadas y Los locos Adams.