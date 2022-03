Tenía una que usaba en la casa, otra en actividades sociales y otra para entrenar. Nunca mostraba mi cabello natural. Quería desesperadamente que la gente pensara que yo era hermosa , relató en una entrevista.

Davis, quien ha sido más abierta sobre el tema en la última década, llegó a incluir en la serie How to Get Away with Murder una escena en la cual su personaje, una abogada y profesora de personalidad fuerte, se quita la peluca dejando al descubierto su cortísimo cabello.

Recientemente, su colega Alyssa Milano también habló sobre la pérdida de cabello como consecuencia de haber padecido covid-19. Es duro, especialmente cuando eres una actriz y mucha de tu identidad está atada a cosas como tener un cabello largo y sedoso y una piel limpia , comentó en una entrevista en redes sociales.

No es gracioso

La alopecia no es un chiste , aseveró en un comunicado ayer la Fundación Nacional de Alopecia Areata. Es una enfermedad autoinmune que causa la pérdida del pelo en la cabeza, el rostro y a veces en otras áreas del cuerpo , detalló, explicando que la condición afecta a unas 7 millones de personas en Estados Unidos y a alrededor de 147 millones en todo el mundo. Puede causar un significativo impacto emocional, sicosocial y mental (...) Mucha gente lidia con dolor, y lo mejor que podemos hacer es apoyarlos y luchar contra el estigma y la discriminación que persiste , comentó Nicole Friedland, presidenta de esa fundación.

Mientras Jada Pinkett Smith ha comentado en sus redes sociales la forma en que acepta la pérdida de cabello, adoptando un look completamente rapado, Chris Rock ya abordó en el pasado la relación entre mujeres negras y su cabello en el documental Good Hair, que coescribió y narró.