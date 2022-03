Alex Mercado (pianista). Germán ha sido una pieza muy importante en mi carrera, él fue una motivación muy especial cuando estuve a punto de salir de mi cueva con el disco The Watcher; en su oficina de Horizonte me decía: No, Alejandro Mercado es muy largo, mejor pon Alex. Así llega el apoyo, la amistad, el consejo, y ha estado presente en toda mi carrera. Se merece este homenaje, por una vida dedicada a la comunicación y la música.

Salvador Merchand (baterista). Entre las tantas actividades que ha tenido Germán Palomares Oviedo en su vida, una de las más importantes, desde mi punto de vista como músico que soy, es haber estado siempre apoyando a los ejecutantes de México y respaldando sus proyectos; especialmente a los que estamos en el mundo del jazz. Mi más profundo reconocimiento a este gran personaje.

Mario García (baterista). Antes que profesional, mi acercamiento con Germán fue de un amigo. Cuando tocaba con el maestro Rodolfo Sánchez en El Arcano –ahí fue mi primer encuentro con Germán–, él me daba muchos ánimos, me decía: Qué bueno que estás con Rodolfo, vas a aprender mucho . Era estudiante y él me daba ese aliento como amigo. Con el tiempo, me di cuenta de la gran personalidad que es en el ámbito musical de México.

Haciendo un esfuerzo de síntesis, digamos que Germán Palomares ha trabajado en todos los medios alternativos de esta ciudad: XHOF-FM, Radio UNAM, Radio Educación, la 107, Canal 11, Canal 22.

En lo personal, todavía nos emocionamos al recordar Esta noche jazz, el programa de Canal Once que se transmitió en la década de los ochenta.

“Antes y después de Esta noche, jazz –nos comenta Germán–, hice muchas cosas. Hubo una época en que Canal Once hacía muchos controles remotos en vivo y desde 1971 hice transmisiones de todo tipo de música: festivales de jazz, de tango, de blues, conciertos de música clásica.

“Durante veintitrés años, hasta que la pandemia marcó un compás de espera en 2020, hice La música que hace la diferencia en Radio Universidad. Previamente, realicé las series Concierto en jazz y La era de la comedia musical. Y durante veinticinco años estuve como comentarista en vivo de las transmisiones de los conciertos semanales de la Orquesta Filarmónica de la UNAM.”

En medio de esta impresionante carrera y este recorrido por los medios alternativos de comunicación en México, sin lugar a dudas resalta la época (2014-2018) en que Germán estuvo al frente de la única radiodifusora especializada en jazz: Horizonte, del Instituto Mexicano de la Radio (Imer).

(continuará)

