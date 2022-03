S

in discusión, uno de los paradigmas de aquel combo llamado Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio, fue Sax; a esto contribuyó su imagen espontánea, lúdica y fuera de poses; igualmente, es reconocido como uno de los creativos importantes de ese proyecto musical, tanto, que aún se mantiene la reverberación del sonido del saxofón de Eulalio Cervantes Galarza, Sax, en los conciertos de la ahora llamada Maldita Vecindad. A un año del adiós del músico potosino se reúnen Tiky, Lobito y Pacho, antiguos camaradas de aquella primera Maldita, para darle vida al postrero material sonoro de Eulalio “Son cuatro canciones que Sax dejó grabadas –dos rolas las canta él–; Antes y ahora es una de ellas” dice Tiky quien radica en Nayarit “Pero voy a venir cuando tenga que tocar o hacer algo en este proyecto donde hay ska con una fusión de pop, de rock. Jessica –esposa de Sax– está organizando todo y esto es en apoyo a sus hijos por la situación en que quedaron con el cantante de Maldita; esto, porque no están claras ciertas cosas que hay que corregir para que se obtenga lo que le pertenece a Sax. No es imponer, sino negociar. Y la verdad, espero que ellos –Rocko, Pato y Aldo– que no están en este proyecto, si en un futuro quisieran integrarse por alguna razón, la puerta siempre va a estar abierta. Pero si no se puede, no pasa nada”, dijo, de manera abierta, el primer guitarrista que tuvo Maldita Vecindad, quien además confirmó el lanzamiento del disco y presentaciones en vivo bajo el nombre de Malditos de corazón.

El Vive Latino y el Tianguis