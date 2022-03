Martín Arceo S.

Periódico La Jornada

Sábado 19 de marzo de 2022, p. 7

La globalización empezó en 1519 , aseguró en entrevista el narrador gráfico José Luis Pescador (Ciudad de México, 1979), creador de la historieta La caída de Tenochtitlan, publicada por Grijalvo. Consideró que la Conquista de México constituyó una saga épica, que implica una tragedia, personajes traidores e incluso un sabor de venganza, no es una historia más ocurrida en la antigüedad, sino que se siente como en la piel, que pasó ayer .

Apuntó que “cuando los franceses leen Ásterix –historieta cómica con aventuras que ocurren durante la ocupación del Imperio Romano en la antigua Galia, en el año 50 antes de Cristo–, tienen un dejo de revanchismo contra los romanos. Pero yo no tomo partido, intento demostrar que no fueron sólo los españoles quienes acabaron con la civilización mesoamericana, por eso se llama La caída… y no La Conquista de México, me enfoco en los acontecimientos que pasaron para que esa ciudad cayera.

Es imposible no mirar lo que venía aparejado con los españoles, el cambio cultural tan fuerte que está apenas esbozado en la obra. Las enfermedades fueron un factor decisivo. Creo que está bastante equilibrada la visión de un bando y otro, presento a los españoles como unos aventureros que van atravesando selvas y ciudades, mientras los indígenas aprovechan la llegada de estos seres extraños para hacer de las suyas , dijo el también ilustrador del cómic Tetelcingo: Las fosas del olvido, disponible en https://lekilkuxlejal.org/wp-content/uploads/2019/02/Revista-Resiliencia-3_Lekil-Kuxlejal.pdf.

“Ahora es muy fácil decir ‘claro, esto fue un genocidio’, pero en ese momento nadie imaginaba el resultado, incluso los españoles no sabían qué estaban pisoteando –creo que nunca se enteraron–, sólo que les implicaría darse grandes ganancias. Y nosotros somos resultado de todo eso, por eso no podemos decir ‘chale, los españoles’, porque nosotros somos esos españoles también. Si vamos a Guerrero, a Morelos, a Yucatán, las culturas de las naciones antiguas siguen ahí, vivas, como si no hubieran cambiado de opresor”.

La caída de Tenochtitlan constará de cuatro entregas; las primeras dos ya están en las principales librerías del país. Pero otra muy importante obra de Pescador, una biografía de Diego Rivera que ilustra primorosamente un guion de Francisco de la Mora, sólo se ha editado en Inglaterra.