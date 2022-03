Antonio Heras

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 3 de marzo de 2022, p. 24

Mexicali, BC., La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, del partido Morena, informó que su administración investiga a ex servidores públicos que otorgaron un contrato a la empresa Next Energy para construir y operar una planta de generación de energía fotovoltaica en Mexicali –la cual no se erigirá, luego de que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) federal negó a la firma una concesión para operar–, dado que los ex funcionarios implicados asumieron facultades que competen a la Federación.

Vamos a marcar la ruta para rescindir el contrato, pues los permisos no son asunto municipal ni estatal. Se van a presentar recursos jurídicos y legales para que no se afecte el patrimonio Baja California , dijo la gobernadora.

En conferencia de prensa ofrecida este miércoles en Tijuana, la titular del Ejecutivo estatal fue interrogada sobre las instalaciones y el rechazo de la CRE al proyecto. Ávila pidió a su secretario de Hacienda, Marco Moreno Mexia, que explicara los avances sobre el asunto.

Cobrarán sin trabajar

El funcionario indicó que se integró un equipo de especialistas en asuntos jurídicos y financieros para revisar el acuerdo, aunque reconoció que la cancelación por parte del gobierno estatal resultará en grandes beneficios para la empresa.