ás allá del campo de combate, de los misiles y los tanques y su horrenda huella de sangre y destrucción, se desarrolla otra guerra. Sus protagonistas son financieros y su arma es el dinero. El ganador entre Rusia y Ucrania será probablemente quien disponga de mayores recursos y los emplee mejor. En las últimas horas se desarrollaron estos acontecimientos:

1. Ucrania recaudó alrededor de 277 millones de dólares con la venta de bonos de guerra, utilizó una serie de medidas de crowdfunding que también incluyen donaciones en criptomonedas para financiar tanto a sus fuerzas armadas como a su población civil.

2. El Banco de Rusia canceló el pago de cupones a los extranjeros poseedores de bonos en rublos, conocidos como OFZ, en lo que llamó un paso temporal para apuntalar los mercados a raíz de las sanciones internacionales. Sus reservas son escasas, apenas triplican las del Banco de México. Asimismo, emitió una serie de medidas que incluyó una congelación de las ventas de valores locales por parte de extranjeros. Podría dejar a los inversores que tienen casi 29 mil millones de dólares sin la posibilidad de retirar su dinero. Sería una versíón rusa de los panchod ó lares de López Portillo.

3. Estados Unidos liberará 60 millones de barriles de petróleo de su reserva estratégica para controlar el precio que sigue arriba de 100 dólares. La gasolina regular rebasó el precio de cinco dólares el litro, recientemente era de tres dólares y fracción.

