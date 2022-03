No sé si estoy simplificando las cosas más de lo debido, pero cada vez es más evidente que las guerras modernas tienen una motivación comercial. Son conflictos entre industrias bélicas. Tal vez, siempre lo han sido. Son enfrentamientos entre dos economías que compiten, pero también se complementan, se necesitan.

Urge, entonces, que los pueblos se unan en la exigencia colectiva de una desmilitarización de Europa aunada a la propuesta de un nuevo orden mundial fundamentado en la cooperación y la colaboración, en el que no tengan cabida los bloques militares, ni sus tácticas que manipulan, amedrentan, incitan y ocupan el territorio de nuestros pueblos.

Escasamente se cumplieron 75 años de su derrota en la Segunda Guerra Mundial, y precisamente su promesa de evitar al militarismo nos hace pensar que con todo ese dinero que volcará en Ucrania (más de 100 mil millones de euros) no hará más que seguir el conflicto. Es la gran hipocresía de Occidente.

C

Pienso que, cuando los inventarios de los almacenes de las armas están al tope, entonces las potencias, de uno u otro bando, buscan conflictos que pasen a ser una guerra caliente , pues las armas que ya están fabricadas u otras nuevas deben ser usadas: destruidas, para que las industrias bélicas no se detengan y haya prosperidad.

La industria bélica da numerosos puestos de trabajo y no debe frenarse. Después de esos choques bélicos, los inventarios descienden y la industria de la guerra arranca y se sanea. La prueba de eso es que el día que se inician las confrontaciones el índice de las bolsas sube de manera automática.

Así sucedió ahora y así pasó cuando comenzó la invasión de Irak, hace años. Mientras los países no modifiquen su diseño industrial y dependan menos de la producción bélica, esto no cambiará y la humanidad necesitará vivir en guerra.

Héctor Ortiz Sosa

Pide entrega de la tarjeta Bienestar

Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar del gobierno federal: realicé el trámite para ser beneficiaria del programa Pensión Adultos Mayores Bienestar, el 9 de agosto de 2021, y el 4 de noviembre recibí el mensaje vía SMS: tu pago se hará en tu tarjeta Bienestar. Acude al módulo deportivo Oceanía el 6 de noviembre de 2021 a las 10:30 horas . Acudí puntual y no la recibí. Los responsables del módulo sólo argumentaron que había un sobre a mi nombre, pero sin la tarjeta.

He acudido en busca de ayuda a la Secretaría de Bienestar en la calle de Lucerna (tres ocasiones), dos más en la alcaldía Venustiano Carranza, y dos veces he entregado un escrito en Palacio Nacional, pidiendo que me ayuden a resolver mi situación.

Por este medio pido su intervención para que me sea entregada la tarjeta Bienestar con el saldo correspondiente, pues para muchos adultos mayores es la única esperanza de un ingreso propio, y como ha declarado nuestro querido Presidente: la pensión es una conquista del pueblo de México, convertida en derecho constitucional con presupuesto garantizado . Mi teléfono es 55-3493-5242

Trinidad Guadalupe Ancheyta Bringas

Invitación

Conferencia: El lenguaje de los sueños

Por este medio los invito a mi conferencia: El lenguaje de los sueños, que se llevara a cabo el próximo 6 de marzo a las 16 horas, en el hotel La Buena Vibra, ubicado de Tepoztlán, Morelos.

Esta conferencia es de entrada libre y está inscrita dentro de las actividades del Yogafest, que se llevará a cabo los días 5 y 6 de marzo.

Carlos Noriega Félix