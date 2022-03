Un efecto inmediato de la decisión de la FIFA será que Rusia no disputará el duelo eliminatorio del Mundial contra Polonia, previsto para el 24 de marzo. Aunque los polacos ya habían expresado su negativa a jugar contra los rusos.

Ginebra. El Comité Olímpico Internacional (COI) recomendó la prohibición de rusos y bielorrusos en el deporte mundial y la FIFA no tardó en aplicar una sanción enérgica: excluyó a Rusia del Mundial de Futbol, un torneo del que fue sede apenas hace cuatro años.

Rusia afronta el tipo de aislamiento sufrido por los equipos yugoslavos en 1992 tras la guerra de los Balcanes y de los equipos y deportistas sudafricanos en la década de 1970 y 1980 durante la lucha contra el apartheid (sistema de discriminación racial).

Los fallos de la FIFA y UEFA pueden apelarse ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo en Lausana.

No se aclaró de inmediato si estas medidas afectarán a los jugadores de hockey rusos que militan en la NHL y a sus tenistas, entre ellos el flamante número uno mundial Daniil Medvedev, en torneos de Grand Slam, ATP y WTA.

El COI también apuntó al presidente ruso Vladimir Putin, quien tomó como proyecto personal la realización de los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi 2014, y despojó a Putin de la Orden Olímpica que le había concedido en 2001.

Sanciones a Bielorrusia

Las sanciones se extienden a Bielorrusia, que permite que los rusos lancen ataques a Ucrania desde su territorio. El COI sostuvo que el impacto de la guerra en el deporte ucranio pesaba más que el posible perjuicio a los atletas.

La iniciativa del COI no representa una exclusión total de estos países al no suspenderse a los comités olímpicos nacionales de Rusia y Bielorrusia. El organismo dijo que eso no es posible a corto plazo, por razones logísticas y legales . Rusos y bielorrusos, por lo tanto, podrían competir como deportistas neutrales, sin bandera, himno ni otros símbolos nacionales, en competencias como los inminentes Juegos Paralímpicos de Invierno en Pekín.

Instituciones deportivas de toda Europa toman medidas para aislar a Rusia