Domingo 27 de febrero de 2022

A sus 27 años de edad, Sebastián Yatra cosecha múltiples éxitos y reconocimientos, pero también busca continuar vigente en su apasionante carrera , en la que emerge talento de todos los rincones de Latinoamérica y del mundo .

El cantante y compositor colombiano, quien ha recibido diversos premios musicales, así como reconocimientos por las altas ventas de sus discos, también está nominado al Óscar por la canción Dos oruguitas, de la película animada Encanto, de Walt Disney. Debutará como protagonista de la serie musical Érase una vez... pero ya no, creada y dirigida por Manolo Caro, que estará disponible a partir del 11 de marzo en Netflix.

–¿Cómo no perder el piso ante los múltiples logros en su carrera? –se le pregunta.

–Al final, es incluir a un grupo de profesionales, de personas buenas y con valores, que es fundamental, pues en mi día a día me mantienen con los pies en el piso, sobre todo entendiendo que esto es un trabajo, es algo que amo; es una pasión, pero la vida está llena de ciclos y se puede acabar mañana. El hecho de estar sentado aquí (frente a la prensa), con estas placas (reconocimientos por altas ventas de discos) no me hace diferente a nadie, simplemente me gusta cantar.

“Todos –enfatizó– somos parte de una sociedad que quiere vibrar en amor, que quiera pasarla bien, con personas que tienen problemas, aspiraciones, sueños... y yo estoy aportando ese granito de arena para apoyarlos porque lo valioso para mí es que desde esta silla es que hay personas que escuchan el mensaje que quiero y puedo dar. Lo que trabajo, principalmente, es cómo crecer como ser humano, ser más consciente y llevar un mensaje que sume.”

Yatra comenzó el pasado miércoles en el Auditorio Nacional su Dharma Tour 2022, que incluye más de 70 presentaciones por Estados Unidos, Canadá, España y América Latina. Antes de ese concierto, recibió varios reconocimientos por las altas ventas de sus discos Mantra, Fantasía y Dharma en México.

El colombiano sostuvo: “Estoy muy emocionado con Dharma, por que es un trabajo del corazón, lo hemos disfrutado como niño porque emocionan las canciones. No se hizo con el objetivo de buscar resultados, sino sintiendo mucho cada una de las historias que queríamos contar. Este álbum tiene lo que vive en el corazón de una persona, y todos tenemos muchos matices”.

Sobre la nominación al Óscar, Yatra dijo que “es un regalo de Dios y del Universo porque sientes que estás en el lugar y en el momento idóneos, así como con la preparación adecuada, ya que Disney pudo escoger a cualquier artista o voz de Colombia o del mundo para interpretar Dos oruguitas, y me eligieron a mí.