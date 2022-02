El coordinador de Opinión de La Jornada asentó que el libro, aunque con menos de 200 páginas, es enorme en términos de la cantidad de información que aporta y los procesos hasta ahora poco conocidos sobre el movimiento revolucionario en México y el maoísmo en lo particular. No solamente aborda la historia del PRPM, sino también da elementos muy importantes de la historia del movimiento marxista leninista mexicano.

Además, esta investigación arriba en un momento en que casi todo lo que llega sobre China y la revolución en ese país son terribles. Libros aparentemente académicos, novelas o testimonios quieren presentar el horror de China, de la revolución cultural y Mao Tse-Tung. En este contexto hay un libro que dice otra historia .

Uno de los problemas es que, a diferencia de otras corrientes políticas y de izquierda, el maoísmo no tiene quien le escriba, pues los actores centrales de ese proceso no han dado en lo central su testimonio, a pesar de que muchos de ellos son intelectuales renombrados. Otro es que no era común que los maoístas tuvieran órganos de prensa permanente. Velázquez investigó en informes policiacos y testimonios de viejos militantes, aunque muchos de ellos, aun después de 50 años, no quieren hablar de lo sucedido.

En el salón Venustiano Carranza también participó Yahir Balam Vázquez, profesor en la ENAH, quien destacó que el texto ahonda en una parte de la historia negada de la narrativa oficial. Destacó el uso de fuentes de los actores de la historia social y la oralidad.

Es posible ver la grabación de la presentación en la cuenta de Facebook PN Carlos Montemayor.